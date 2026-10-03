O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, repetiu o pai, Jair Bolsonaro (PL), no último dia de campanha, com uma motocarreata no interior de São Paulo.

Ao fim do evento, em entrevista à imprensa, acusou ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) de trabalharem pela reeleição do presidente Lula (PT) e afirmou que a Corte precisa "deixar de ser uma delegacia de polícia".

"Temos amigos do Lula no STF fazendo de tudo, dando ‘canetada’ para tentar ajudar o Lula a se reeleger", disse.