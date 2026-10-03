Todo o estado de São Paulo deve registrar pancadas de chuva neste sábado (3), principalmente, as regiões norte, noroeste e extremo leste, onde há um alerta laranja do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), de perigo, para acumulado.

O instituto também emitiu um alerta vermelho, de grande perigo, para a zona da mata de Minas Gerais e norte e noroeste do Rio de Janeiro, com previsão de grande acumulado de chuva.

Nesta sexta (2), o Inmet já registrou chuva forte na região. Até 16h, havia chovido cerca de 99 mm em Aimorés (MG). A média de precipitação para outubro na cidade é de 140 mm. Na região de Ouro Branco (MG) foram cerca de 53 mm no mesmo período.