Norte e leste de SP têm alerta de perigo para tempestade
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Todo o estado de São Paulo deve registrar pancadas de chuva neste sábado (3), principalmente, as regiões norte, noroeste e extremo leste, onde há um alerta laranja do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), de perigo, para acumulado.
O instituto também emitiu um alerta vermelho, de grande perigo, para a zona da mata de Minas Gerais e norte e noroeste do Rio de Janeiro, com previsão de grande acumulado de chuva.
Nesta sexta (2), o Inmet já registrou chuva forte na região. Até 16h, havia chovido cerca de 99 mm em Aimorés (MG). A média de precipitação para outubro na cidade é de 140 mm. Na região de Ouro Branco (MG) foram cerca de 53 mm no mesmo período.
Para este sábado, a previsão é de chuva superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia, o que gera grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em cidades com tais áreas de risco.
A Climatempo afirma que a situação é especialmente preocupante na serra, no norte e noroeste do estado do Rio, e em áreas da zona da mata mineira mais próximas ao Rio, onde pode chover de 100 mm a 200 mm em vários locais, apenas neste fim de semana.
As capitais Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte também estão sujeitas a chuvas fortes que podem causar transtornos neste sábado. As três capitais podem acumular de 30 a 50 mm neste fim de semana.
Em São Paulo, há previsão de chuva de 30 a 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia nas regiões de Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Franca, São Carlos e próximo da divisa com o Rio de Janeiro.
Nesses locais, também há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.
Na região metropolitana da capital, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura prevê que o dia deve começar com céu encoberto e termômetros em torno dos 15°C.
No decorrer do dia, a nebulosidade diminui e o sol aparece, permitindo pequena elevação da temperatura, até a máxima de 22°C.
Durante a tarde devem ocorrer pancadas isoladas de chuva, porém com baixo índice pluviométrico. O dia termina com muitas nuvens e chuviscos isolados, diz o CGE.
No litoral, sul e divisa com o Paraná, a previsão é semelhante à da região metropolitana, com tempo mais firme, mas com potencial para pancadas isoladas.
De acordo com os institutos, essa chuva acima do esperado neste fim de semana é decorrente da união de uma frente fria que chegou do Sul do país com ventos marítimos, o que provocou um aumento da umidade na atmosfera do Sudeste, favorecendo os temporais.
O domingo (4), o primeiro turno das eleições nacionais, deve ser de tempo instável e chuva em grande parte do Sudeste, prevê o Inmet.
Não deve chover apenas no norte de Minas Gerais. Na cidade de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, o dia deve amanhecer com 15°C, mas, ao longo do dia, esquenta e o tempo fica abafado, com chuva. A máxima deve chegar a 27°C.
Para o Triângulo Mineiro, noroeste, oeste, centro, sul e sudeste de Minas Gerais, para o Rio de Janeiro e para São Paulo há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Nas demais áreas da região, muitas nuvens, com pancadas de chuva.