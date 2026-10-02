A nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (1º), apontou que 78% da população é favorável à proibição de bets e cassinos online.

O levantamento, realizado entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, capta a percepção dos brasileiros na esteira da medida provisória do presidente Lula (PT) que proibiu apostas online às vésperas da eleição. Segundo a pesquisa, 18% são contra o fim das bets e 4% não opinaram.

Foram ouvidas 2.506 pessoas em 152 municípios pelo Brasil. A margem de erro para a amostra total é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-08039/2026.