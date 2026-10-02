Lula chama lobista amiga de Lulinha de 'Vorcaro feminino'
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O presidente Lula (PT) comparou nesta quinta-feira (1º) Roberta Luchsinger a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master que é investigado por fraudes bilionárias, ao afirmar que a lobista é uma "pilantra muito grande" e teria enganado muitas pessoas.
"Pelo o que eu sei ela é uma pilantra muito grande. Ela muito se assemelha ao Vorcaro, porque o Vorcaro conseguiu enganar um monte de gente e ela também parece que enganou um monte de gente. Deve ser o Vorcaro feminino, porque ela conseguiu passar por muita gente, conversar com muita gente. Pelo o que sei de conversa no celular, mente muito", afirmou Lula.
O candidato à reeleição participou nesta noite do podcast Flow Podcast, após desistir de ir ao debate da TV Globo. A transmissão da emissora, a três dias do primeiro turno das eleições, foi cancelada depois de o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) também recuar.
Lula deu a declaração ao ser questionado sobre sua relação com Roberta, investigada em inquéritos no STF (Supremo Tribunal Federal) junto ao filho do petista, o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, por suposto tráfico de influência, inclusive no gabinete presidencial.
Na entrevista, Lula repetiu que não conhece a lobista e minimizou os registros em que aparecem juntos. "Nunca tive com essa Roberta. Posso ter tirado fotos com ela como tiro com um milhão de pessoas. Acho que ninguém tira mais foto do que eu nesse mundo."
O presidente também disse que Lulinha vai ter sua "solidariedade", mas que "ele terá que prestar contas da sociedade" em relação às acusações.
"A minha tese é a seguinte: se você for acusado, só você sabe da verdade", declarou.