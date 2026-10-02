Todo mundo sempre disse que os debates são um instrumento de esclarecimento do eleitor e uma ferramenta essencial do sistema democrático. Não é bem assim, e todos nós -jornalistas, analistas políticos, donos de veículos de comunicação e instituições que garantem as bases da República, como o STF e o TSE- sabemos disso.

A verdade é que, desde 1989, ano da primeira eleição presidencial depois de 21 anos de ditadura militar, temos consciência de que debates eleitorais são antes de tudo parte do armamento utilizado como estratégia eleitoral dos candidatos.

O resumo histórico que se segue é bem conhecido, mas vale a pena lembrar.