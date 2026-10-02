O reajuste de 15% no Bolsa Família anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 17 dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais tem a aprovação de 64% dos eleitores, enquanto 31% se dizem contra. Outros 3% afirmam ser indiferentes e 2% não opinaram, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º).

Entre os que recebem o Bolsa Família, a parcela favorável ao reajuste é mais alta, 83%, ante 58% entre os que não recebem.

Entre os eleitores declarados do presidente Lula, 89% se posicionam a favor do reajuste e 9% contra.