Entre os eleitores brasileiros, 68% são a favor de que o SUS (Sistema Único de Saúde) ofereça as chamadas canetas emagrecedoras para o combate à obesidade, aponta pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º). Outros 26% são contra, 3% se dizem indiferentes e 3% não opinaram.

A pesquisa foi feita de 29 de setembro a 1° de outubro, com 2.506 entrevistados em 152 municípios, com eleitores de 16 anos ou mais de todas as regiões do país. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos considerando um nível de confiança de 95%. Está registrada na Justiça Eleitoral sob o código BR-08039/2026.

Antes de responder, os entrevistados foram informados de que o governo federal anunciou a intenção de fornecer os medicamentos gratuitamente pelo SUS.