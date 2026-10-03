Uma mulher é investigada por furtar móveis e eletrodomésticos de uma casa alugada por meio de uma plataforma de hospedagem em Balneário Rincão, no Sul de Santa Catarina. Os objetos, avaliados em R$ 17 mil, foram vendidos por R$ 3,8 mil.

A Polícia Civil concluiu o inquérito nessa sexta-feira (2) e encaminhou o caso à Justiça. A investigada foi identificada pelo perfil utilizado na plataforma de hospedagem e do rastreamento da transação bancária.

Parte dos objetos foi recuperada numa loja de móveis usados em Içara. O proprietário do estabelecimento havia pago R$ 3,8 mil via PIX pelos itens e foi autuado por receptação culposa.