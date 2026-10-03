Uma mulher é investigada por furtar móveis e eletrodomésticos de uma casa alugada por meio de uma plataforma de hospedagem em Balneário Rincão, no Sul de Santa Catarina. Os objetos, avaliados em R$ 17 mil, foram vendidos por R$ 3,8 mil.
A Polícia Civil concluiu o inquérito nessa sexta-feira (2) e encaminhou o caso à Justiça. A investigada foi identificada pelo perfil utilizado na plataforma de hospedagem e do rastreamento da transação bancária.
Parte dos objetos foi recuperada numa loja de móveis usados em Içara. O proprietário do estabelecimento havia pago R$ 3,8 mil via PIX pelos itens e foi autuado por receptação culposa.
Entre os bens furtados estavam duas camas box, quatro mesas de cabeceira, sofá, três banquetas, balcão de banheiro, televisão de 32 polegadas, umáquina lava e seca e geladeira.
A investigação começou quando o proprietário do imóvel registrou a ocorrência. Vizinhos relataram que viram um caminhão de mudanças em frente à casa. A mulher afirmou a eles que havia comprado a casa e seria a nova dona.
A Polícia Civil continua as diligências para localizar a investigada.
Com informações do NSC Total.