04 de outubro de 2026
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Hóspede furta móveis de R$17 mil de casa alugada e vende tudo

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via NSC Total
Os objetos, avaliados em R$ 17 mil, foram vendidos por R$ 3,8 mil.
Os objetos, avaliados em R$ 17 mil, foram vendidos por R$ 3,8 mil.

Uma mulher é investigada por furtar móveis e eletrodomésticos de uma casa alugada por meio de uma plataforma de hospedagem em Balneário Rincão, no Sul de Santa Catarina. Os objetos, avaliados em R$ 17 mil, foram vendidos por R$ 3,8 mil.

A Polícia Civil concluiu o inquérito nessa sexta-feira (2) e encaminhou o caso à Justiça. A investigada foi identificada pelo perfil utilizado na plataforma de hospedagem e do rastreamento da transação bancária.

Parte dos objetos foi recuperada numa loja de móveis usados em Içara. O proprietário do estabelecimento havia pago R$ 3,8 mil via PIX pelos itens e foi autuado por receptação culposa.

Entre os bens furtados estavam duas camas box, quatro mesas de cabeceira, sofá, três banquetas, balcão de banheiro, televisão de 32 polegadas, umáquina lava e seca e geladeira.

A investigação começou quando o proprietário do imóvel registrou a ocorrência. Vizinhos relataram que viram um caminhão de mudanças em frente à casa. A mulher afirmou a eles que havia comprado a casa e seria a nova dona.

A Polícia Civil continua as diligências para localizar a investigada.

Com informações do NSC Total.

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