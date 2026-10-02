A Polícia Civil pediu nesta sexta-feira (2) a prisão preventiva do bombeiro militar investigado pela morte do estudante de Medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, em Taubaté (SP). O pedido é um novo desdobramento da investigação e feito após a Justiça conceder liberdade provisória ao bombeiro.

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A Polícia Civil concluiu hoje o inquérito sobre a morte de Bruno, e o relatório final indicia o bombeiro por homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima. A polícia também afastou a alegação de legítima defesa. Cabe à Justiça acatar o pedido ou não.