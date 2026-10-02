Você sabia que a experiência Ateliê Beauty, entre outros detalhes, também conta com a aromaterapia? Os aromas são capazes de despertar sentimentos e sensações nas pessoas, além de reequilibrar mente e corpo estimulando partes diferentes do cérebro. A melhor parte? Você encontra várias opções de óleos essenciais e blends para experimentar e ainda levar para a sua casa. Relaxante! Saiba mais e agende seu horário @ateliebeautyoficial