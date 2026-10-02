02 de outubro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
AROMATERAPIA

Experiência Ateliê Beauty


| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

Você sabia que a experiência Ateliê Beauty, entre outros detalhes, também conta com a aromaterapia? Os aromas são capazes de despertar sentimentos e sensações nas pessoas, além de reequilibrar mente e corpo estimulando partes diferentes do cérebro. A melhor parte? Você encontra várias opções de óleos essenciais e blends para experimentar e ainda levar para a sua casa. Relaxante! Saiba mais e agende seu horário @ateliebeautyoficial

Comentários

Comentários