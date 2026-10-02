02 de outubro de 2026
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CELEBRAÇÃO

Chef do Churrasco


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Reprodução

Qualidade, apresentação elegante e atendimento com sorriso no rosto. É assim que a equipe do Chef do Churrasco transforma qualquer celebração social ou evento corporativo em um momento inesquecível. Da estrutura de parrilla à mesa posta, a equipe do Chef do Churrasco cuida de tudo para você só aproveitar! Siga em @chefdochurrasco_ e saiba mais!

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