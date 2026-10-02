Grande parte do país deve ter tempo fechado e chuva de moderada a forte intensidade no próximo domingo (4), data do primeiro turno das eleições deste ano. Os brasileiros escolherão seus candidatos para presidente da República, governador, senadores e deputados federal e estadual.

Os institutos de meteorologia preveem que os moradores de todas capitais do Sul e do Sudeste devem enfrentar esse cenário, o que deve atrapalhar o deslocamento até as zonas de votação.

Por outro lado, no Nordeste, o clima previsto é de muito sol e calor. Pode até chover em algumas regiões, mas em pancadas rápidas.