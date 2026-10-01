Elis Lima Carneiro, uma das gêmeas diagnosticadas com a síndrome de Hutchinson-Gilford, conhecida como progéria, morreu nesta quarta-feira (30), em Boa Vista (RR).

Ela tinha cinco anos e era irmã de Eloá. A morte foi divulgada nas redes sociais pelo irmão mais velho, Guilherme Lago. A família informou que a causa foi uma infecção pulmonar generalizada.

A progéria é uma doença genética extremamente rara que afeta vários sistemas do organismo. Na maioria das vezes, é causada por uma alteração no gene LMNA, responsável pela produção de uma proteína que auxilia na manutenção da estrutura celular.