Assaltante fere idosa de 80 anos a facadas após reagir a ataque
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher de 80 anos foi esfaqueada diversas vezes na região dos braços após reagir a um assalto na Bela Vista, região central de São Paulo, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).
O criminoso tentou fugir do local, mas foi imobilizado por pessoas que estavam no local e foi preso em flagrante. A vítima ficou ferida.
O crime ocorreu na rua Adoniran Barbosa, na tarde de segunda-feira (28).
Imagens que circulam em redes sociais mostram que o criminoso estava com uma mochila de entregador de comida e aparentava procurar um endereço enquanto a vítima subia a rua distraída.
Ao se aproximar do homem, a idosa foi abordada e ele tentou pegar a bolsa dela. Ela reagiu. O homem a esfaqueou diversas vezes na região dos braços. A mulher cambaleou e caiu na calçada.
Alguns homens saíram de casa para ajudá-la, enquanto o criminoso subiu na bicicleta e tentou fugir.
Pouco tempo depois, o homem foi contido por diversas pessoas e levado de volta ao local do crime, onde a idosa permanecia sentada na calçada. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Prevent Senior.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e encontrou o homem de 21 anos contido por um grupo de pessoas.
A faca utilizada no crime foi apreendida e a perícia foi acionada. O caso foi registrado como tentativa de roubo no 78º DP (Jardins).