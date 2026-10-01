02 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA

Assaltante fere idosa de 80 anos a facadas após reagir a ataque

Por Francisco Lima Neto | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Crime foi registrado por câmeras de segurança
Crime foi registrado por câmeras de segurança

Uma mulher de 80 anos foi esfaqueada diversas vezes na região dos braços após reagir a um assalto na Bela Vista, região central de São Paulo, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O criminoso tentou fugir do local, mas foi imobilizado por pessoas que estavam no local e foi preso em flagrante. A vítima ficou ferida.

O crime ocorreu na rua Adoniran Barbosa, na tarde de segunda-feira (28).

Imagens que circulam em redes sociais mostram que o criminoso estava com uma mochila de entregador de comida e aparentava procurar um endereço enquanto a vítima subia a rua distraída.

Ao se aproximar do homem, a idosa foi abordada e ele tentou pegar a bolsa dela. Ela reagiu. O homem a esfaqueou diversas vezes na região dos braços. A mulher cambaleou e caiu na calçada.

Alguns homens saíram de casa para ajudá-la, enquanto o criminoso subiu na bicicleta e tentou fugir.

Pouco tempo depois, o homem foi contido por diversas pessoas e levado de volta ao local do crime, onde a idosa permanecia sentada na calçada. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Prevent Senior.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e encontrou o homem de 21 anos contido por um grupo de pessoas.

A faca utilizada no crime foi apreendida e a perícia foi acionada. O caso foi registrado como tentativa de roubo no 78º DP (Jardins).

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