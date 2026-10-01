Uma mulher de 80 anos foi esfaqueada diversas vezes na região dos braços após reagir a um assalto na Bela Vista, região central de São Paulo, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O criminoso tentou fugir do local, mas foi imobilizado por pessoas que estavam no local e foi preso em flagrante. A vítima ficou ferida.

O crime ocorreu na rua Adoniran Barbosa, na tarde de segunda-feira (28).