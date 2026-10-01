Doze entidades médicas lançaram uma carta conjunta nesta quinta-feira (1º) pedindo à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a retirada de circulação dos implantes hormonais femininos, também conhecidos como chips da beleza.

O documento afirma que os dispositivos hormonais levam a uma série de riscos, incluindo alterações cardiovasculares e metabólicas, problemas hepáticos, tromboembolismo, acidente vascular cerebral e possíveis efeitos sobre o risco de câncer.

As entidades também questionam a falta de estudos clínicos que comprovem a eficácia e a segurança dos implantes manipulados para as diferentes finalidades para as quais são oferecidos.