De 25 de setembro a 1º de outubro, 127 pessoas procuraram atendimento médico na rede pública de Saúde de Brodowski (a 338 km de São Paulo) com sintomas dermatológicos como coceira e manchas vermelhas na pele. Segundo o prefeito, Fábio Severi (Podemos), cerca de 60% são crianças.

Severi também afirmou que Vila Nossa Senhora das Graças concentra a maioria dos casos por ser um bairro importante e populoso.

As equipes de saúde acompanham os 127 pacientes. Não há registro de piora do quadro clínico ou do aparecimento de novos sintomas.