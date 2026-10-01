Sarna ou picada de inseto, diz prefeito sobre problemas de pele
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De 25 de setembro a 1º de outubro, 127 pessoas procuraram atendimento médico na rede pública de Saúde de Brodowski (a 338 km de São Paulo) com sintomas dermatológicos como coceira e manchas vermelhas na pele. Segundo o prefeito, Fábio Severi (Podemos), cerca de 60% são crianças.
Severi também afirmou que Vila Nossa Senhora das Graças concentra a maioria dos casos por ser um bairro importante e populoso.
As equipes de saúde acompanham os 127 pacientes. Não há registro de piora do quadro clínico ou do aparecimento de novos sintomas.
Foram realizadas coletas de raspado de pele e encaminhadas para análise pelo Instituto Adolfo Lutz. A prefeitura aguarda os resultados para chegar a um diagnóstico. Há a expectativa de que fiquem prontos nesta sexta (2), mas o laboratório de referência estadual solicitou os relatórios feitos pela vigilância epidemiológica para auxiliar na investigação, o que pode gerar atraso.
"Ainda não temos informações oficiais. Descartamos, por conta, intoxicação alimentar porque os adultos não comeram na escola. Achamos que pode ser sarna ou picada de pernilongo. Há muitos aqui. É pouco provável que seja sarampo, porque dá febre e nenhum dos atendidos teve febre", diz o prefeito.
"Nos três primeiros casos, atendidos em unidades de saúde diferentes, os pacientes receberam diagnóstico de sarna. Acho que o médico que deu o laudo lá atrás, e estou falando por mim, não daria como sarna humana hoje. Num primeiro momento era o que parecia", diz Severi.
Entre os dados entregues ao Adolfo Lutz, constam os registros de uma dedetização recente em uma lagoa de tratamento de esgoto vizinha ao bairro Vila Nossa Senhora das Graças, local onde foram encontradas larvas de pernilongo.
Ao comentar a infestação de pernilongos na cidade, o prefeito pontuou que o fator climático foi determinante para a situação.
"Tenho ouvido queixas de moradores sobre a presença de pernilongos nas residências nos últimos dias. Tivemos dias de muito calor, o que desencadeia a multiplicação desses insetos."
Como medida preventiva, as aulas foram interrompidas nas 13 escolas da rede pública municipal para a higienização dos ambientes. As atividades serão retomadas na segunda-feira (5) com o conselho de classe. Aulas reiniciarão na terça (6).
"No começo, fechamos três escolas, onde estavam concentrados os casos. Não havia necessidade de fechar as demais. Fizemos para prevenir. Achávamos que era um tipo de contaminação", afirma o prefeito.
Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde ressalta que a medida não representa a confirmação de que a origem das manifestações dermatológicas esteja no ambiente escolar.
A sala de situação intersetorial, com participação da Educação, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Pronto Atendimento, Atenção Básica e demais setores envolvidos permanece em funcionamento.
De acordo com a secretaria, foram elaboradas fichas específicas para investigação dos pacientes, com informações sobre início dos sintomas, características das lesões, possíveis exposições e vínculos epidemiológicos.
Questionado sobre as ações que serão adotadas assim que os laudos forem liberados pelo Instituto Adolfo Lutz, o prefeito assegurou que o município adotará a postura mais segura possível para proteger a população.
Ele enfatizou que todas as decisões da administração são fundamentadas em critérios técnicos e científicos, e destacou o papel estratégico da vigilância sanitária municipal, conduzida por profissionais de carreira experientes, além do suporte da sala de situação, um comitê montado para avaliar o cenário e direcionar as próximas medidas de saúde pública.