Os candidatos à Presidência da República que foram à TV Globo nesta quinta-feira (1º) atribuíram ao presidente Lula (PT) o cancelamento do debate na emissora.

O confronto foi cancelado em meio à ausência do petista e de Flávio Bolsonaro (PL), e após uma série de decisões judiciais do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre as regras para realização do evento.

"Nós estamos vendo a Justiça a serviço do Lula", afirmou Romeu Zema (Novo).