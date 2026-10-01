O estado de São Paulo chegou a 40 casos de sarampo, sem mortes. Os três novos registros - dois homens, de 18 e 21 anos, e uma bebê de um ano - são da capital e estão vinculados a cadeias de transmissão identificadas e acompanhadas desde junho. A informação é da Secretaria Estadual da Saúde.

Durante todo o ano de 2025, foram registrados dois casos de sarampo no estado.

Do total de casos, 36 referem-se a pacientes do município de São Paulo, dois de São Bernardo do Campo, um de Santo André, no ABC, e um de Guarulhos, na região metropolitana.