A seleção portuguesa conseguiu deixar fora das quatro linhas a polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo e o técnico Jorge Jesus. Nesta quinta-feira (1º), um dia após o veterano ídolo ter abandonado a concentração em Copenhague, o time voltou a exibir bom futebol e derrotou a Dinamarca por 4 a 2, em duelo pela Liga das Nações.

Era grande a expectativa sobre como a equipe de Portugal se comportaria e, principalmente, sobre quais seriam as explicações do treinador.

Em campo, o time reagiu bem e venceu com gols de João Cancelo, Vitinha, João Félix e Gonçalo Ramos. Mikkel Damsgaard e Højlund marcaram pelos donos da casa.