Portugal vence Dinamarca, e Jesus evita falar sobre saída de CR7
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A seleção portuguesa conseguiu deixar fora das quatro linhas a polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo e o técnico Jorge Jesus. Nesta quinta-feira (1º), um dia após o veterano ídolo ter abandonado a concentração em Copenhague, o time voltou a exibir bom futebol e derrotou a Dinamarca por 4 a 2, em duelo pela Liga das Nações.
Era grande a expectativa sobre como a equipe de Portugal se comportaria e, principalmente, sobre quais seriam as explicações do treinador.
Em campo, o time reagiu bem e venceu com gols de João Cancelo, Vitinha, João Félix e Gonçalo Ramos. Mikkel Damsgaard e Højlund marcaram pelos donos da casa.
Na entrevista pós-jogo de Jesus, o assunto principal era Cristiano Ronaldo, tema da primeira e da maioria das perguntas. Como havia antecipado antes do jogo, o técnico optou por não detalhar neste momento sua versão da história, mas negou que a situação possa ter rachado o grupo.
"Não há nada para o grupo não estar comigo", afirmou o comandante, que destacou sua relação com os jogadores.
"Eu não tenho um grupo na mão. Tenho um grupo que acredita na ideia do treinador. Eles acreditam nas minhas ideias, e, como têm muita qualidade individual, as coisas tornam-se mais fáceis. Se isso é ter um grupo na mão, então tenho, porque eles vão de mão dada comigo e com as minhas ideias."
Antes do confronto, Jesus havia informado que só daria sua versão sobre o atrito após o jogo contra a Noruega, no domingo (4), o último do time nesta "data Fifa". A partida será disputada no Estádio do Dragão, no Porto.
"Após o jogo contra a Noruega, falaremos sobre este assunto. Eu não vou me esconder nem fugir dele", disse o treinador à emissora portuguesa Sport TV.
Logo após ter deixado a concentração da seleção, Cristiano Ronaldo se manifestou nas redes sociais, mas também evitou detalhar o que motivou sua decisão. O jogador deixou o grupo depois de ter ficado no banco de reservas ao longo dos 90 minutos da partida contra a Noruega, no domingo (27), com vitória por 2 a 1 de Portugal.
"A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipe nacional, à qual sempre me dediquei", escreveu o atleta de 41 anos no Instagram. "Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipe, sem exceção."
Depois de se ausentar dos treinos por três dias, o jogador deixou a concentração na quarta-feira (30) e viajou a Madri. Antes, ele teve uma conversa com o presidente da FPF (Federação Portuguesa de Futebol), Pedro Proença, e com Jorge Jesus. O treinador chegou a acompanhá-lo até o aeroporto, em tentativa de fazê-lo mudar de ideia, mas não conseguiu.