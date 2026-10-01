O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, anunciou na noite desta quinta-feira, 1º, que não participará do debate da TV Globo. A desistência ocorreu após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinar que a emissora retire o púlpito destinado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já havia comunicado sua ausência.

Em publicação no X, Flávio atribuiu a decisão ao que classificou como censura. “Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE”, escreveu.

O debate está previsto para as 21h30, após o Jornal Nacional, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com mediação do jornalista César Tralli. A transmissão será pela TV Globo, GloboNews e Globoplay.