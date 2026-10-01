O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, anunciou na noite desta quinta-feira, 1º, que não participará do debate da TV Globo. A desistência ocorreu após o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinar que a emissora retire o púlpito destinado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já havia comunicado sua ausência.
Em publicação no X, Flávio atribuiu a decisão ao que classificou como censura. “Acabo de tomar a decisão de não ir ao debate da Globo em função da censura imposta ao evento pelo TSE”, escreveu.
O debate está previsto para as 21h30, após o Jornal Nacional, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com mediação do jornalista César Tralli. A transmissão será pela TV Globo, GloboNews e Globoplay.
Segundo a Globo, estão confirmados no debate os candidatos Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).
Decisão impede exposição de púlpito vazio
A determinação da ministra Estela Aranha atendeu a um pedido da coligação de Lula. Além de impedir a exposição do púlpito do presidente, a decisão proibiu perguntas dirigidas ao candidato ausente, que não teria como responder no debate.
Na avaliação da ministra, a regra de manter o espaço dos ausentes poderia pressionar os candidatos a comparecer, embora a participação seja facultativa.
Segundo a Folha de S.Paulo, um integrante da campanha de Flávio afirmou que a estratégia do senador incluía explorar a imagem do púlpito vazio para criticar a ausência de Lula. A equipe do candidato do PL considerou que a decisão favorecia o presidente.
Flávio havia confirmado presença
No domingo, 27, durante uma agenda em Goiânia, Flávio confirmou que participaria do debate e chamou Lula para o confronto. A presença marcaria sua primeira participação em um debate nesta campanha.
Lula comunicou à Globo na quarta-feira, 30, que não compareceria. O presidente tem uma entrevista ao Flow Podcast marcada para as 20h45 desta quinta-feira, pouco antes do início do programa da emissora.
Gilmar determina participação de Renan Santos
Também nesta quinta-feira, o ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a inclusão de Renan Santos (Missão) no debate. A decisão ocorreu após um pedido do Solidariedade e levou em consideração regras da emissora sobre a possibilidade de convidar outro candidato em caso de desistência.
A desistência de Flávio foi anunciada a três dias do primeiro turno das eleições, marcado para domingo, 4 de outubro.