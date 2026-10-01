A disputa pelo Senado em São Paulo mantém quatro candidatos em empate técnico na reta final da campanha, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º de outubro. Marina Silva (Rede) aparece numericamente à frente, com 16%, seguida por André do Prado (PL) e Simone Tebet (PSB), com 15% cada, e Guilherme Derrite (PP), com 14%.
Com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os quatro permanecem tecnicamente empatados. Na rodada de 24 de setembro, Marina tinha 15%, Tebet registrava 14%, e Prado e Derrite apareciam com 12% cada.
Resultado da pesquisa estimulada
Os percentuais divulgados para a disputa são:
- Marina Silva (Rede): 16%;
- André do Prado (PL): 15%;
- Simone Tebet (PSB): 15%;
- Guilherme Derrite (PP): 14%;
- Ricardo Salles (Novo): 2%;
- Geraldo Rufino (Podemos): 2%;
- Marcio Alves (UP): 2%;
- Soninha Francine (Cidadania): 2%;
- Maíra de Souza (UP): 2%;
- Guto Schiavetto (Missão): 2%;
- Dra. Eliane Freitas (PSTU): 1%;
- William Teixeira (Agir): 1%;
- Ednelson Cesaretti (PCO): 1%;
- Petter Maahs (PCB): 0%;
- Weller Gonçalves (PSTU): 0%;
- Brancos, nulos ou nenhum: 12%;
- Indecisos: 12%.
Salles aparece mesmo após desistência
Ricardo Salles desistiu da candidatura na segunda-feira, 28, e declarou apoio a Derrite e André do Prado. Seu nome permaneceu no levantamento porque a desistência ocorreu depois do registro da pesquisa na Justiça Eleitoral, conforme informou o Datafolha.
Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados, 53% disseram não saber em quem votar, ante 61% na rodada anterior. Derrite foi mencionado por 9%; Marina e Tebet, por 8% cada; e André do Prado, por 5%.
O levantamento, contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 1.610 eleitores em 65 cidades paulistas. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com registro SP-01367/2026 na Justiça Eleitoral.