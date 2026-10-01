01 de outubro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
INDEFINIÇÃO

Datafolha: quatro candidatos empatam na disputa ao Senado em SP

da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/TV Tem
Marina Silva, Simone Tebet, Guilherme Derrite e André do Prado
Marina Silva, Simone Tebet, Guilherme Derrite e André do Prado

A disputa pelo Senado em São Paulo mantém quatro candidatos em empate técnico na reta final da campanha, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º de outubro. Marina Silva (Rede) aparece numericamente à frente, com 16%, seguida por André do Prado (PL) e Simone Tebet (PSB), com 15% cada, e Guilherme Derrite (PP), com 14%.

Com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os quatro permanecem tecnicamente empatados. Na rodada de 24 de setembro, Marina tinha 15%, Tebet registrava 14%, e Prado e Derrite apareciam com 12% cada.

Resultado da pesquisa estimulada

Os percentuais divulgados para a disputa são:

  • Marina Silva (Rede): 16%;
  • André do Prado (PL): 15%;
  • Simone Tebet (PSB): 15%;
  • Guilherme Derrite (PP): 14%;
  • Ricardo Salles (Novo): 2%;
  • Geraldo Rufino (Podemos): 2%;
  • Marcio Alves (UP): 2%;
  • Soninha Francine (Cidadania): 2%;
  • Maíra de Souza (UP): 2%;
  • Guto Schiavetto (Missão): 2%;
  • Dra. Eliane Freitas (PSTU): 1%;
  • William Teixeira (Agir): 1%;
  • Ednelson Cesaretti (PCO): 1%;
  • Petter Maahs (PCB): 0%;
  • Weller Gonçalves (PSTU): 0%;
  • Brancos, nulos ou nenhum: 12%;
  • Indecisos: 12%.

Salles aparece mesmo após desistência

Ricardo Salles desistiu da candidatura na segunda-feira, 28, e declarou apoio a Derrite e André do Prado. Seu nome permaneceu no levantamento porque a desistência ocorreu depois do registro da pesquisa na Justiça Eleitoral, conforme informou o Datafolha.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados, 53% disseram não saber em quem votar, ante 61% na rodada anterior. Derrite foi mencionado por 9%; Marina e Tebet, por 8% cada; e André do Prado, por 5%.

O levantamento, contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 1.610 eleitores em 65 cidades paulistas. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com registro SP-01367/2026 na Justiça Eleitoral.

Comentários

Comentários