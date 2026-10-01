O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45% das intenções de votos válidos na disputa pela Presidência da República, contra 40% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º de outubro. O levantamento foi divulgado a três dias do primeiro turno.

Considerando todos os entrevistados, Lula aparece com 42% e Flávio, com 38%. Ambos oscilaram dois pontos percentuais para cima em relação à pesquisa de 24 de setembro, quando tinham 40% e 36%, respectivamente. A distância permaneceu em quatro pontos. As variações ocorreram dentro da margem de erro, de dois pontos para mais ou para menos.

Veja os resultados do primeiro turno

Na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, os percentuais de votos totais são:

Lula (PT): 42%;

Flávio Bolsonaro (PL): 38%;

Augusto Cury (Avante): 4%;

Ronaldo Caiado (PSD): 3%;

Renan Santos (Missão): 3%;

Romeu Zema (Novo): 1%;

Samara Martins (UP): 1%;

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 1%;

Edmilson Costa (PCB): 0%;

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%;

Leonardo Avalanche (PRTB): 0%;

Clariana Barão (DC): 0%;

Hertz Dias (PSTU): 0%;

Brancos, nulos ou nenhum: 5%;

Indecisos: 2%.

Segundo turno tem empate técnico