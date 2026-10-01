01 de outubro de 2026
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DEBATE

Ministra do TSE veta que Globo mostre púlpito de Lula vazio

Por Ana Pompeu | da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Globo realiza debate nesta quinta-feira, após o Jornal Nacional
Globo realiza debate nesta quinta-feira, após o Jornal Nacional

A ministra do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Estela Aranha determinou que a Rede Globo não mostre o púlpito que seria destinado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate presidencial desta quinta-feira (1°).

"A referida cláusula possui, dada a magnitude das consequências negativas que prevê para o candidato que decide se ausentar, aparente intuito de compelir os candidatos a comparecer ao debate, renunciando à facultatividade de participação assegurada em lei", disse, na decisão.

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