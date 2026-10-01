O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado em 4 de outubro, domingo. Caso haja segundo turno para presidente e governadores, a votação será em 25 de outubro. Nos dois dias, as seções funcionarão das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Eleitores de estados com fusos diferentes devem observar o horário local. No Acre, por exemplo, a votação será das 6h às 15h.
Mais de 155 milhões de brasileiros irão às urnas para escolher presidente e vice-presidente da República, 27 governadores e vice-governadores, 54 senadores, 513 deputados federais e deputados estaduais e distritais, conforme o estado.
O que levar
Para ser identificado na seção eleitoral, é necessário apresentar um documento oficial com foto.
São aceitos:
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carteira de identidade;
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Carteira de Identidade Nacional (CIN);
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identidade social;
passaporte;
Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
carteira de trabalho física;
carteira profissional emitida por conselho de classe;
e-Título, desde que o aplicativo apresente a foto do eleitor.
Documentos oficiais com foto podem ser usados mesmo vencidos, desde que permitam a identificação.
Certidões de nascimento e casamento não são aceitas. A carteira de trabalho digital tampouco pode ser utilizada para identificação. O título de eleitor em papel não substitui o documento oficial com foto e não é necessário para votar.
e-Título
O aplicativo permite consultar o número do título, a situação eleitoral e o local de votação. Também pode ser usado como documento de identificação quando apresentar a foto do eleitor.
Por isso, é importante acessar o aplicativo antes da eleição e verificar se a fotografia está disponível. Caso contrário, é necessário levar outro documento oficial com foto.
Celular é proibido na cabine
Na seção eleitoral, o eleitor deve apresentar o documento de identificação à mesa receptora. Quando o procedimento estiver disponível, eleitores com biometria cadastrada poderão ser identificados pela impressão digital.
Celular, câmera, filmadora e outros aparelhos eletrônicos que comprometam o sigilo do voto não podem ser levados para a cabine. Antes de entrar, o eleitor deve desligar o celular e entregá-lo à mesa receptora.
A chamada “colinha eleitoral” pode ser levada para a cabine, desde que esteja impressa no papel. A anotação permite consultar os números das candidaturas antes de digitá-los na urna.
Ordem de votação
No primeiro turno, o eleitor fará seis escolhas, nesta ordem:
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deputado federal;
deputado estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal;
senador para a primeira vaga;
senador para a segunda vaga;
governador e vice-governador;
presidente e vice-presidente da República.
A votação é feita pelo número do (a) candidato (a) ou da legenda partidária. Na tela da urna aparecem o nome, a fotografia, o cargo em disputa e a sigla do partido.
A página do TSE tem mais informações ao eleitor, consulte aqui.
Com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).