O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado em 4 de outubro, domingo. Caso haja segundo turno para presidente e governadores, a votação será em 25 de outubro. Nos dois dias, as seções funcionarão das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Eleitores de estados com fusos diferentes devem observar o horário local. No Acre, por exemplo, a votação será das 6h às 15h.

Mais de 155 milhões de brasileiros irão às urnas para escolher presidente e vice-presidente da República, 27 governadores e vice-governadores, 54 senadores, 513 deputados federais e deputados estaduais e distritais, conforme o estado.

O que levar

Para ser identificado na seção eleitoral, é necessário apresentar um documento oficial com foto.