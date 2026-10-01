Publicada em 1º de abril de 2026, a Lei nº 15.371/2026 promove relevantes alterações na concessão da licença-paternidade, além de instituir o salário-paternidade no âmbito da Previdência Social.

Após o reconhecimento de omissão legislativa sobre o referido benefício, um estudo foi promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, constatando-se que a ampliação da licença-paternidade traz múltiplos benefícios para os homens, para as crianças, para as mulheres e, notadamente, para as famílias como um todo.

Para os homens, foi possível verificar que os pais que usufruem de licenças mais longas apresentam melhorias em sua saúde mental, com redução do estresse e da ansiedade, além de, a longo prazo, tenderem a ter melhor desempenho e satisfação no trabalho. Para as crianças, é evidente que a presença do pai desde o nascimento, sobretudo nos três primeiros meses de vida, resulta em melhor desempenho cognitivo e emocional. Nas mulheres, o benefício se mostra ainda mais eficaz: a divisão equilibrada das tarefas domésticas alivia a sobrecarga materna, reduzindo significativamente o estresse e o risco de depressão pós-parto. Como resultado, na família como um todo, licenças-paternidade mais longas mostraram-se intrinsecamente ligadas a relacionamentos mais estáveis e a maior segurança familiar.