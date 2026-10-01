Botucatu ganha nesta quinta-feira (1º) um novo portal de notícias. O DeBotuca estreia como o mais novo afiliado da Rede Sampi, com cobertura dedicada à cidade e aos temas regionais, estaduais e nacionais que impactam a vida de seus moradores. À frente do projeto está o radialista Anderson Luiz Pelegrini França, que soma mais de 30 anos de carreira na comunicação.
Anderson é gerente do Grupo JG de Comunicação, que reúne as rádios Criativa FM e Cultura FM, em Botucatu, 96 FM, em Bauru, e Difusora FM, em Piracicaba, e apresenta o Bom Dia Criativa, jornalístico matinal da Criativa FM. "Essa atuação proporciona uma visão ampla da comunicação regional e um contato permanente com as demandas das comunidades que atendemos", diz.
Ao rádio se soma a experiência digital: foram nove anos à frente de um portal de notícias em Botucatu, período que, segundo ele, trouxe aprendizado em jornalismo digital, produção de conteúdo e relacionamento com o público. "O lançamento do DeBotuca reúne essa experiência com o compromisso que sempre orientou meu trabalho: levar informação com qualidade, responsabilidade e credibilidade."
Fatos e boas histórias
O DeBotuca terá cobertura factual constante de segurança pública, saúde, educação, economia e política, orientada, nas palavras de Anderson, "pela apuração cuidadosa, pela clareza das informações e pelo respeito ao público".
O diferencial que o portal quer construir, porém, está nas boas histórias. "A cidade tem pessoas, iniciativas e realizações que merecem ser conhecidas: projetos que transformam vidas, experiências de empreendedorismo, avanços na ciência, manifestações culturais e ações que contribuem para o desenvolvimento da comunidade", afirma.
A ideia é mostrar essa riqueza aos próprios botucatuenses e, com o alcance da rede, a leitores de todo o estado. "Dar visibilidade ao que Botucatu tem de bom, mantendo uma cobertura atenta aos seus desafios, faz parte da nossa proposta editorial."
Uma cidade estratégica
Com cerca de 145 mil habitantes, Botucatu é referência regional em saúde, educação e pesquisa, com campus da Unesp e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, que atende pacientes de dezenas de municípios. Para Anderson, essa relevância é justamente o que torna a chegada à rede tão significativa. "Botucatu ocupa uma posição estratégica no interior paulista, e entendemos que essa integração representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade da cidade e fortalecer o jornalismo local", afirma.
Segundo ele, a decisão de se unir à Sampi está ligada à presença consolidada da rede no Estado, à relevância das cidades que a compõem e à audiência de seus veículos. "Queremos levar os fatos, as histórias e os temas relevantes de Botucatu a leitores de outras regiões do estado e de todo o Brasil."
Uma rede que cresce
Com a chegada do De Botuca, a Rede Sampi soma oito veículos e reforça sua presença no centro-oeste paulista, região que já conta com o JCNET, em Bauru, e o Jornal de Piracicaba.
A expansão segue o modelo que define a rede: a afiliação. Assim como acontece com as grandes redes de televisão, cada veículo da Sampi é uma empresa independente, com gestão própria, equipe própria e profundo conhecimento de sua praça. Juntos, esses veículos compartilham conteúdo, estrutura, tecnologia e audiência, o que permite que uma notícia de Franca chegue ao leitor de Jundiaí e que uma história de Araçatuba ganhe repercussão em Campinas.
Além do DeBotuca, a Sampi é formada pelo GCN, em Franca; OVale, em São José dos Campos; Folha da Região, em Araçatuba; Jornal de Jundiaí; Jornal de Piracicaba; Sampi Campinas; e JCNET, em Bauru.
"É um prazer imenso receber o De Botuca como afiliado. Sabemos que a população da região de Botucatu será muito beneficiada por um noticiário útil, sério e independente", afirma Corrêa Neves Júnior, CEO da Rede Sampi. "Dentro da Sampi, aprendemos que portais regionais trabalhando juntos conseguem chegar muito mais longe."
Para Corrêa, a experiência e visão de futuro de Anderson França serão fundamentais para o sucesso do portal que nasce hoje. “Anderson é um craque, um comunicador nato. Saberá conduzir com competência o DeBotuca, aproveitando todo o aprendizado dos vários veículos da rede e trazendo para o grupo seus próprios aprendizados acumulados. Fico muito animado com este momento”.
Anderson compartilha da mesma visão. "Ao fazer parte da Rede Sampi, somamos nossa experiência e nosso conhecimento da realidade local à estrutura, ao profissionalismo e à experiência da rede. Essa união fortalece o DeBotuca desde o seu lançamento."
E resume: "É com esse olhar que o DeBotuca nasce: próximo da comunidade, atento aos fatos e comprometido, acima de tudo, com a credibilidade."
Marco Antônio Oliveira, diretor-financeiro da Rede Sampi, também comemora o ingresso do novo portal. “É uma grande satisfação receber o DeBotuca, do meu amigo Anderson, na rede. Botucatu chega para fortalecer ainda mais a presença regional da Sampi. Tenho certeza que é o início de uma parceria de muito crescimento, união e grandes conquistas”, afirmou.