Botucatu ganha nesta quinta-feira (1º) um novo portal de notícias. O DeBotuca estreia como o mais novo afiliado da Rede Sampi, com cobertura dedicada à cidade e aos temas regionais, estaduais e nacionais que impactam a vida de seus moradores. À frente do projeto está o radialista Anderson Luiz Pelegrini França, que soma mais de 30 anos de carreira na comunicação.

Anderson é gerente do Grupo JG de Comunicação, que reúne as rádios Criativa FM e Cultura FM, em Botucatu, 96 FM, em Bauru, e Difusora FM, em Piracicaba, e apresenta o Bom Dia Criativa, jornalístico matinal da Criativa FM. "Essa atuação proporciona uma visão ampla da comunicação regional e um contato permanente com as demandas das comunidades que atendemos", diz.

Ao rádio se soma a experiência digital: foram nove anos à frente de um portal de notícias em Botucatu, período que, segundo ele, trouxe aprendizado em jornalismo digital, produção de conteúdo e relacionamento com o público. "O lançamento do DeBotuca reúne essa experiência com o compromisso que sempre orientou meu trabalho: levar informação com qualidade, responsabilidade e credibilidade."

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