O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) continuam tecnicamente empatados nas simulações de primeiro e segundo turno da eleição presidencial, mostra nova rodada da pesquisa Meio/Ideia.

No primeiro turno estimulado, Lula marca 39,4%, e Flávio, 38,4%. Augusto Cury (Avante) aparece na sequência, com 6,7% das intenções de voto.

Renan Santos (Missão) tem 4,5%, Ronaldo Caiado (PSD), 4,4%, e Romeu Zema (Novo), 3,5%. Samara Martins (UP) aparece com 0,4%, Hertz Dias (PSTU) e Clariana Barão (DC), com 0,3% cada. Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO) e Edmilson Costa (PCB) têm 0,1% cada. Brancos, nulos e eleitores que dizem não votar em nenhum dos candidatos são 0,7%, e 1,5% não soube responder.