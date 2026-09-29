Uma mulher grávida foi ferida com cacos de vidro durante uma festa de forró em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, na madrugada de sábado (26). A suspeita, de 28 anos, é companheira do ex-parceiro da vítima e foi presa por tentativa de feminicídio.
Segundo a Polícia Civil de Goiás, a suspeita ameaçou atacar a grávida na saída da casa de shows com a intenção de provocar a perda do bebê. Ela também ameaçou matar o filho de quatro anos da vítima.
Câmeras de segurança registraram a agressão. Na saída do evento, a suspeita surpreendeu a mulher com pedaços de vidro para golpeá-la. A vítima protegeu a barriga com os braços, que foram atingidos por seis golpes e precisaram de pontos.
A mulher foi levada para um hospital; o bebê não foi ferido e a vítima não corre risco de morte.
Após investigações, policiais localizaram a suspeita em uma casa e a prenderam em flagrante. Segundo a PCGO, ela foi autuada por tentativa de feminicídio majorado pelo estado de gestação da vítima.
Com informações do Metrópoles.