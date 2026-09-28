Um homem detido em flagrante por violência doméstica escapou da Central de Plantão Policial (CPP) de Florianópolis, em Santa Catarina, durante a madrugada de sábado (26). A fuga foi registrada pelas câmeras de segurança da unidade.

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Nas imagens, o preso aparece se aproximando das grades e passando pelo espaço entre as barras. Ele coloca primeiro os braços e a cabeça pelo vão e, depois, consegue retirar o restante do corpo da cela.