28 de setembro de 2026
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FORAGIDO

VEJA quando preso consegue escapar pelo vão da cela

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de tela/CCTV
A fuga foi registrada pelas câmeras de segurança da unidade.
A fuga foi registrada pelas câmeras de segurança da unidade.

Um homem detido em flagrante por violência doméstica escapou da Central de Plantão Policial (CPP) de Florianópolis, em Santa Catarina, durante a madrugada de sábado (26). A fuga foi registrada pelas câmeras de segurança da unidade.

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Nas imagens, o preso aparece se aproximando das grades e passando pelo espaço entre as barras. Ele coloca primeiro os braços e a cabeça pelo vão e, depois, consegue retirar o restante do corpo da cela.

Já fora do espaço, o homem retorna rapidamente para buscar os sapatos e, na sequência, deixa a unidade policial.

De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), a prisão havia ocorrido horas antes, também em flagrante, por um caso de violência doméstica.

Após a fuga, a polícia iniciou as buscas pelo suspeito. As circunstâncias do episódio serão investigadas, incluindo as condições estruturais da cela.

Com informações do SBT News.

Veja o vídeo:

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