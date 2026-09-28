Um homem detido em flagrante por violência doméstica escapou da Central de Plantão Policial (CPP) de Florianópolis, em Santa Catarina, durante a madrugada de sábado (26). A fuga foi registrada pelas câmeras de segurança da unidade.
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Nas imagens, o preso aparece se aproximando das grades e passando pelo espaço entre as barras. Ele coloca primeiro os braços e a cabeça pelo vão e, depois, consegue retirar o restante do corpo da cela.
Já fora do espaço, o homem retorna rapidamente para buscar os sapatos e, na sequência, deixa a unidade policial.
De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), a prisão havia ocorrido horas antes, também em flagrante, por um caso de violência doméstica.
Após a fuga, a polícia iniciou as buscas pelo suspeito. As circunstâncias do episódio serão investigadas, incluindo as condições estruturais da cela.
Com informações do SBT News.