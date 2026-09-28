Pelo menos 120 alunos estavam a caminho de uma excursão quando criminosos armados interceptaram dois ônibus na manhã desta segunda-feira (28), na Linha Vermelha, no Rio de Janeiro.
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Segundo a TV Globo, oito homens em motocicletas e armados com pistolas fecharam os veículos perto do acesso à Rodovia Washington Luís. Os criminosos entraram nas cabines, viram que havia crianças nos ônibus e não as machucaram diretamente.
Os para-brisas foram quebrados com pedras, e os motoristas receberam a ordem de atravessar os coletivos no meio da pista. Em seguida, os criminosos levaram as chaves e deixaram os ônibus como barricadas na via, no sentido Baixada Fluminense.
Os estudantes da Escola Eleva, da Barra da Tijuca, viajavam em quatro ônibus para uma excursão em Vassouras, no Sul Fluminense. A Polícia Militar auxiliou na retirada das crianças e na transferência para veículos reservas. Nenhum aluno se feriu.
A Linha Vermelha ficou interditada por cerca de uma hora. Segundo o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), a ação é represália a uma operação da PM no Complexo da Maré e também tinha o objetivo de atrair policiais para fora da comunidade.
Na operação, que tinha como alvo criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) e a circulação de armas, pelo menos 12 pessoas foram baleadas e um homem morreu.
Com informações da TV Globo.