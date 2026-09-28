Pelo menos 120 alunos estavam a caminho de uma excursão quando criminosos armados interceptaram dois ônibus na manhã desta segunda-feira (28), na Linha Vermelha, no Rio de Janeiro.

Segundo a TV Globo, oito homens em motocicletas e armados com pistolas fecharam os veículos perto do acesso à Rodovia Washington Luís. Os criminosos entraram nas cabines, viram que havia crianças nos ônibus e não as machucaram diretamente.

Os para-brisas foram quebrados com pedras, e os motoristas receberam a ordem de atravessar os coletivos no meio da pista. Em seguida, os criminosos levaram as chaves e deixaram os ônibus como barricadas na via, no sentido Baixada Fluminense.