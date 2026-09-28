Um policial penal foi preso em flagrante na noite deste domingo (27), suspeito de matar a esposa a tiros em Cajamar, na Grande São Paulo. Aline Alves Bugni, de 31 anos, foi baleada dentro de uma casa na Rua João de Moraes Tavares e morreu.
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O marido da vítima, Felipe Arthur Bugni, de 40 anos, foi detido e levado para a Delegacia de Cajamar. Segundo vizinhos, o casal passou o dia discutindo e, durante a noite, Felipe atirou contra Aline.
Familiares relataram que Aline já havia contado sobre agressões do marido e manifestado o desejo de se separar, mas dizia ter medo. Os dois eram casados havia cerca de dez anos e tinham uma filha de nove anos.
Após os disparos, Felipe também teria agredido o sogro, que foi ferido no rosto e levado a um hospital. O pai de Aline acionou a Polícia Militar após ouvir os tiros.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso e deve ouvir familiares e testemunhas. Na delegacia, Felipe alegou suicídio. O delegado responsável informou que não reuniu dados suficientes para registrar a ocorrência como feminicídio.
Com informações do g1 e TV Globo.