Um policial penal foi preso em flagrante na noite deste domingo (27), suspeito de matar a esposa a tiros em Cajamar, na Grande São Paulo. Aline Alves Bugni, de 31 anos, foi baleada dentro de uma casa na Rua João de Moraes Tavares e morreu.

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O marido da vítima, Felipe Arthur Bugni, de 40 anos, foi detido e levado para a Delegacia de Cajamar. Segundo vizinhos, o casal passou o dia discutindo e, durante a noite, Felipe atirou contra Aline.