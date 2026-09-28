Uma cabeça humana foi encontrada na manhã deste domingo (27), numa praça no Jardim São Luís, zona sul de São Paulo. A vítima ainda não foi identificada.
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Policiais militares foram acionados e localizaram a parte do corpo em uma praça entre a Avenida Guido Caloi e a Ponte Transamérica. O local foi preservado para a realização da perícia.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram encontrados vestígios de sangue nas proximidades durante as diligências.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso para identificar a vítima e os responsáveis. Exames periciais foram solicitados, e a ocorrência foi registrada como morte suspeita e encontro de cadáver ou parte relevante deste no 11º Distrito Policial de São Paulo.
Com informações do Metrópoles.