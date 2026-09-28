Uma cabeça humana foi encontrada na manhã deste domingo (27), numa praça no Jardim São Luís, zona sul de São Paulo. A vítima ainda não foi identificada.

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Policiais militares foram acionados e localizaram a parte do corpo em uma praça entre a Avenida Guido Caloi e a Ponte Transamérica. O local foi preservado para a realização da perícia.