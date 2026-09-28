Um turista colombiano foi vítima do golpe conhecido como "boa noite, Cinderela" no Rio de Janeiro e chegou a ser jogado para fora de um carro após encontro marcado por meio de um aplicativo de relacionamento.

Segundo a Polícia Civil, o turista foi dopado após ingerir bebida alcoólica preparada pelos suspeitos na quinta-feira (24). Eles roubaram um celular, US$ 1,2 mil (aproximadamente R$ 6,2 mil) e cartões de crédito da vítima.

Depois do roubo, o turista foi jogado de um carro em movimento no centro da cidade, socorrido e levado a um hospital com ferimentos no ombro e no braço direito, além de apresentar quadro de desorientação por intoxicação.