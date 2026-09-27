A introdução da farinha de milho amarelo e depois do fubá revolucionou radicalmente a dieta das populações rurais italianas. O milho era produtivo, resistente e oferecia uma colheita generosa em espaços reduzidos. A polenta se tornou rapidamente o pão diário do camponês. Mexida demoradamente em caldeirões de cobre sobre o fogo de lenha, virou a refeição matinal, o almoço e o jantar das famílias humildes. Era a resposta da resiliência dos pobres contra a fome endêmica que assolava o campo europeu.

No final do século XIX, a Itália enfrentava uma severa crise socioeconômica no pós-unificação. O sonho de uma vida melhor impulsionou milhões de italianos a abandonar suas aldeias natais. Em suas malas de papelão e baús de madeira, não traziam riquezas materiais, mas carregavam um patrimônio imaterial intangível: suas receitas, suas técnicas culinárias, seu afeto moldado pelas tradições. O Brasil, necessitando de mão de obra para as lavouras de café e para o povoamento do Sul e Sudeste, tornou-se o destino de levas de italianos que ao desembarcarem em solo brasileiro, reencontraram o milho, a matéria-prima que havia salvo seus ancestrais. No entanto, o cenário produtivo e social era diferente. Nas colônias e nas fazendas de café, a fartura de terras e a generosidade do clima tropical permitiam uma abundância de ingredientes que na Itália eram luxos inacessíveis. Na Itália rural, o molho denso de tomates nem sempre estava acessível ao camponês do norte, onde a polenta era frequentemente servida apenas com um pedaço de queijo magro, um pouco de banha ou um peixe seco salgado. Mas em nosso país, a facilidade de cultivo do fruto permitiu o molho bem temperado, encorpado, cozido lentamente com ervas, alho, cebola e carnes, que evoluiu para o clássico molho à bolonhesa (ou ragu) e se tornou o par perfeito para a massa cremosa como essa vista na foto.

Como fazer

Para a polenta, dissolva o fubá em 2 xícaras de água e reserve. Leve o resto da água ao fogo, junte o caldo de legumes, aguarde ferver. Junte o fubá dissolvido e cozinhe por 10 minutos ou até engrossar, mexendo sempre para não empelotar. Acerte o sal, desligue o fogo. Transfira a massa para uma forma retangular média, alisando bem. Deixe esfriar.