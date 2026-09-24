Um médico residente do HCFMRP-USP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) publicou no X a foto do prontuário de um paciente com obesidade atendido na unidade e fez comentários em tom de deboche sobre o caso.

A publicação, feita na segunda-feira (21), ultrapassou 100 mil visualizações antes de ser retirada do ar.

A imagem mostrava informações como peso, altura e IMC (Índice de Massa Corporal) do paciente, com a seguinte legenda: "Isso aqui é uma amostra pra vocês entenderem com o que lidamos aqui no Hospital das Clínicas". O nome do paciente não foi exposto.