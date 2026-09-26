A Delegacia de Homicídios de Maringá, no Paraná, procura um homem de 20 anos e uma mulher de 18 por suspeita de latrocínio (roubo seguido de morte). A vítima é o americano Tamir Nadav, 46, desenvolvedor de jogos, como "Minecraft" e "Batman".

O corpo de Nadav foi encontrado em estado de decomposição no último dia 19 na casa onde ele morava na cidade, a cerca de 426 km de Curitiba. A perícia atua para identificar o dia exato da morte do nova-iorquino, que tinha o Brasil como casa desde 2021.

O delegado Adriano Garcia, responsável pela investigação, disse, em entrevista coletiva, que Kauã Kazahaya de Arruda e Angelina Oliveira da Silva teriam feito compras com dinheiro da vítima, no dia 1º deste mês, dois dias antes de sumirem.