Polícia busca suspeitos de matar americano desenvolvedor de jogos
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A Delegacia de Homicídios de Maringá, no Paraná, procura um homem de 20 anos e uma mulher de 18 por suspeita de latrocínio (roubo seguido de morte). A vítima é o americano Tamir Nadav, 46, desenvolvedor de jogos, como "Minecraft" e "Batman".
O corpo de Nadav foi encontrado em estado de decomposição no último dia 19 na casa onde ele morava na cidade, a cerca de 426 km de Curitiba. A perícia atua para identificar o dia exato da morte do nova-iorquino, que tinha o Brasil como casa desde 2021.
O delegado Adriano Garcia, responsável pela investigação, disse, em entrevista coletiva, que Kauã Kazahaya de Arruda e Angelina Oliveira da Silva teriam feito compras com dinheiro da vítima, no dia 1º deste mês, dois dias antes de sumirem.
Segundo a polícia, uma amiga de Nadav notou o sumiço e tentou contato na casa dele. Nesse momento, os dois, que estavam no local, teriam notado a busca e fugiram. Desde então estão sendo procurados -a reportagem não conseguiu identificar suas defesas. A investigação não confirmou a relação entre os suspeitos e a vítima.
"As duas pessoas que estavam na residência são os mesmos indivíduos que dias antes fizeram compras em diversos estabelecimentos e vultosos valores. Só em dois relógios, gastaram aproximadamente R$ 10 mil", relatou Garcia.
A polícia divulgou os nomes e fotos dos suspeitos para ajudar nas buscas. Eles podem responder por latrocínio ou extorsão mediante sequestro com resultado de morte.
Nadav, com 20 anos no mercado, passou por grandes empresas desenvolvedoras de jogos no Brasil e nos Estados Unidos, como Kokku, Super Evil Mega Corp, Budge Studios, Gazeus Games, Telltale Games (São Francisco) e Full Sail University.
Além de desenvolvedor, ele também ministrava aulas de 2D, 3D, animação, Game Design e UI/UX. Ele era considerado uma referência com uma variedade de jogos populares no portfólio.