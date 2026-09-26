A onda de calor prevista pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) começa neste sábado (26) em seis estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país.

Em São Paulo, o tempo deve ser quente no interior e na região metropolitana da capital, enquanto que o litoral ainda deve manter temperaturas amenas, devido à umidade trazida pela brisa marítima.

Com essa previsão, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu na quinta-feira (24) um alerta vermelho, de grande perigo, para a primeira onda de calor da primavera.