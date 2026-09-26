Onda de calor chega a SP e temperatura máxima pode atingir 38°C
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A onda de calor prevista pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) começa neste sábado (26) em seis estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país.
Em São Paulo, o tempo deve ser quente no interior e na região metropolitana da capital, enquanto que o litoral ainda deve manter temperaturas amenas, devido à umidade trazida pela brisa marítima.
Com essa previsão, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu na quinta-feira (24) um alerta vermelho, de grande perigo, para a primeira onda de calor da primavera.
O sábado ainda deve começar com muita nebulosidade na região metropolitana de São Paulo, com os termômetros marcando a mínima de 16°C, prevê o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.
O sol retorna entre nuvens no decorrer do dia e favorece a elevação das temperaturas. Assim, a máxima pode chegar aos 32°C, com índices de umidade atingindo valores próximos aos 45%. Não há previsão de chuva.
O paulistano que decidir passar o sábado no litoral não deve sentir tanto calor quanto na Grande São Paulo. Em Mongaguá, a Climatempo prevê variação de temperaturas de 18°C a 24°C. Em Santos, de 17°C a 26°C; e no Guarujá, de 20°C a 22°C. A boa notícia é que não há previsão de chuva.
O litoral norte deve ter um cenário semelhante, com variação de temperaturas de 17°C a 26°C em Ubatuba e de 18°C a 26°C em São Sebastião e Caraguatatuba.
No norte e oeste paulista, por outro lado, o calor tende a ser mais forte. Segundo a Climatempo, em Ribeirão Preto a temperatura deve variar de 20°C a 35°C, assim como em Presidente Prudente. Em São José do Rio Preto, a previsão é de 21°C a 37°C. E em Araçatuba, de 21°C a 38°C.
Na região central do estado, os termômetros devem marcar 19°C a 34°C em Bauru, 16°C a 32°C em Campinas e 15°C a 31°C em Sorocaba.
A onda de calor também vai atingir os outros estados do Sudeste, mas com previsão de chuva em alguns lugares.
O Inmet afirma que o dia deve começar com nevoeiro no leste de Minas Gerais e no oeste do Rio de Janeiro. Ao longo do dia, o céu fica com poucas nuvens no Triângulo Mineiro, no sul de Minas Gerais e no sul do Rio de Janeiro. Nas demais partes da região o céu fica com muitas nuvens. E há possibilidade de chuva isolada no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Em relação às temperaturas, Belo Horizonte (MG) deve ter mínima de 17°C e máxima de 33°C. No Rio de Janeiro, a variação deve ser de 20°C a 31°C. E, em Vitória (ES), de 21°C a 30°C.