Sete pessoas morreram e 13 ficaram feridas no tombamento de um ônibus na BR-122, próximo de Iraquara, na Chapada Diamantina, na Bahia, na noite de sexta-feira (25). O veículo seguia de Fortaleza (CE) para Palmas (TO).

O acidente ocorreu por volta das 23h, a aproximadamente 15 km de Iraquara. Outras duas pessoas, identificadas como motoristas da empresa, não sofreram ferimentos.

Os feridos receberam os primeiros socorros no local. Doze foram encaminhados ao Hospital Regional de Seabra e um ao Hospital Municipal Américo Chagas, em Iraquara. Não há informações sobre o estado de saúde deles.