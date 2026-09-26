Russell lidera do início ao fim e vence no Azerbaijão
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George Russell (Mercedes) venceu neste sábado (26) o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, disputado em Baku. O britânico largou da pole position e não deixou a liderança escapar em nenhum momento da prova.
O GP aconteceu excepcionalmente no sábado por causa do feriado nacional de 27 de setembro no Azerbaijão, o Dia da Memória, que homenageia os combatentes da Segunda Guerra do Alto Carabaque contra a Armênia.
A vitória de Russell veio depois de uma pressão constante de Max Verstappen (Red Bull) ao longo de toda a corrida. O holandês colou no companheiro de disputa nas voltas finais, mas não teve espaço para a ultrapassagem. Russell cruzou a linha de chegada à frente por apenas um décimo de segundo.
Foi o primeiro triunfo do britânico em três meses, depois de um período sem vitórias na temporada. "Contente de estar aqui de volta no lugar mais alto do pódio. A equipe acreditou em mim durante esses momentos difíceis e eu consegui reagir", disse em entrevista ao fim da prova.
A Red Bull teve dois de seus pilotos no pódio. Além de Verstappen, em segundo lugar, Isack Hadjar chegou em terceiro.
Charles Leclerc terminou em quarto, à frente do companheiro de Ferrari Lewis Hamilton, que fechou a corrida em sexto.
Kimi Antonelli (Mercedes), líder do Mundial de Pilotos, largou em 16º após bater no muro na classificação de sexta-feira. Na corrida, o italiano terminou em quinto lugar, fora do pódio. O piloto não repetiu a recuperação que havia feito na Itália, quando largou em 19º e venceu a prova em Monza.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) fechou a corrida na 13ª posição.