George Russell (Mercedes) venceu neste sábado (26) o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, disputado em Baku. O britânico largou da pole position e não deixou a liderança escapar em nenhum momento da prova.

O GP aconteceu excepcionalmente no sábado por causa do feriado nacional de 27 de setembro no Azerbaijão, o Dia da Memória, que homenageia os combatentes da Segunda Guerra do Alto Carabaque contra a Armênia.

A vitória de Russell veio depois de uma pressão constante de Max Verstappen (Red Bull) ao longo de toda a corrida. O holandês colou no companheiro de disputa nas voltas finais, mas não teve espaço para a ultrapassagem. Russell cruzou a linha de chegada à frente por apenas um décimo de segundo.