Um vendedor de panos de louça e de chão foi flagrado rezando de joelhos em um canteiro na região central de Blumenau, em Santa Catarina, na manhã desta sexta-feira (25). Os produtos que ele comercializa estavam espalhados à frente enquanto fazia a oração.

A cena foi registrada pelo jornalista Gabriel Silva, pouco antes do meio-dia, na região do Terminal Proeb, e compartilhada nas redes sociais.

O homem é José Clair Vieira, morador de Gaspar, que trabalha há nove anos com a venda de panos nos semáforos de Blumenau. Ele chegou a Santa Catarina há cerca de duas décadas.