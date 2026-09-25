25 de setembro de 2026
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CENA DO COTIDIANO

Vendedor de panos é flagrado rezando de joelhos na rua; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Gabriel Silva via NSC Total
Os produtos que o trabalhador comercializa estavam espalhados à frente enquanto fazia a oração.
Os produtos que o trabalhador comercializa estavam espalhados à frente enquanto fazia a oração.

Um vendedor de panos de louça e de chão foi flagrado rezando de joelhos em um canteiro na região central de Blumenau, em Santa Catarina, na manhã desta sexta-feira (25). Os produtos que ele comercializa estavam espalhados à frente enquanto fazia a oração.

Clique e veja o vídeo

A cena foi registrada pelo jornalista Gabriel Silva, pouco antes do meio-dia, na região do Terminal Proeb, e compartilhada nas redes sociais.

O homem é José Clair Vieira, morador de Gaspar, que trabalha há nove anos com a venda de panos nos semáforos de Blumenau. Ele chegou a Santa Catarina há cerca de duas décadas.

José costuma publicar nas redes sociais registros da rotina de trabalho e mensagens relacionadas à fé. Em uma das publicações, escreveu: “Não se ajoelhe para os problemas e, sim, para Deus”.

Além da venda dos produtos, o vendedor também gosta de cantar e compartilha momentos do cotidiano nas ruas com os seguidores.

Com informações do NSC Total.

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