Emendas do deputado federal Mario Frias (PL-SP) podem ter alimentado um esquema criminoso que, segundo aponta a PF (Polícia Federal), contou com diferentes estratégias para garantir o desvio de dinheiro, em operação na qual teriam ocorrido crimes de peculato, fraude e lavagem de dinheiro, entre outros.

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Documento da corporação sinaliza que R$ 2 milhões de emendas entregues aos projetos esportivo "Lutando pela Vida" e de letramento digital "Jovem Empreendedor" podem ter sido desviados por meio de repasses do ICB (Instituto Conhecer Brasil), que recebeu os recursos, a empresas ligadas a ex-secretários ou advogados do parlamentar.