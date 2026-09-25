O Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) formou nesta sexta-feira (25) maioria de 6 a 0 contra o afastamento do procurador-geral da República, Paulo Gonet, dos casos relacionados ao Banco Master.

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Em outra questão, os conselheiros estão divididos sobre o aprofundamento da apuração envolvendo Gonet. O placar está em 3 a 3. Parte dos integrantes defende a designação de um subprocurador-geral para analisar informações preliminares antes de decidir sobre uma eventual investigação.