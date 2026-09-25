O Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) formou nesta sexta-feira (25) maioria de 6 a 0 contra o afastamento do procurador-geral da República, Paulo Gonet, dos casos relacionados ao Banco Master.
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Em outra questão, os conselheiros estão divididos sobre o aprofundamento da apuração envolvendo Gonet. O placar está em 3 a 3. Parte dos integrantes defende a designação de um subprocurador-geral para analisar informações preliminares antes de decidir sobre uma eventual investigação.
O relator, Francisco Sanseverino, votou pelo arquivamento e afirmou que não há elementos mínimos de materialidade ou autoria de crime atribuível a Gonet. Celso de Albuquerque Silva e Alexandre Camanho de Assis acompanharam o entendimento.
Já Janice Ascari, Samantha Chantal Dobrowolski e José Adônis Callou de Araújo Sá defenderam o aprofundamento da análise preliminar. Para eles, ainda existem pontos relacionados às mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro que precisam de esclarecimentos.
Entre os elementos analisados estão referências a uma viagem a Londres envolvendo Pedro Gonet, filho do procurador-geral, uma fotografia de Gonet e Vorcaro em Londres e mensagens nas quais o advogado Ciro Soares cita uma possível atuação do PGR em uma disputa pela presidência do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais.
O relator afirmou que a PF não encontrou contato salvo de Gonet no celular de Vorcaro nem registro de conversa direta entre os dois. Segundo Sanseverino, as principais referências ao procurador-geral aparecem em conversas entre Vorcaro e Ciro Soares.
A análise também discutiu se o Conselho do MPF tem competência para decidir sobre eventual impedimento ou suspeição de Gonet. Sanseverino e outros conselheiros defenderam que essa questão deve ser analisada nos próprios processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal.
A sessão é presidida pelo vice-presidente do colegiado, subprocurador-geral Nicolao Dino. Gonet não participa da votação por ser alvo do procedimento.
Com informações do g1 e TV Globo.