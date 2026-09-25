O estudo realizado por pesquisadores brasileiros aponta o cabotegravir injetável como alternativa de profilaxia pré-exposição (PrEP) contra o HIV. A pesquisa contou com especialistas do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz) e foi publicada nesta quinta-feira (25) na revista científica The Lancet Regional Health - Americas.

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A pesquisa acompanhou, durante um ano, 1.447 pessoas de 18 a 30 anos, todas HIV-negativas e sem uso anterior de PrEP. Os participantes foram atendidos em serviços públicos de saúde de Campinas, Florianópolis, Manaus, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.