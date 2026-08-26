Homens e mulheres heterossexuais, muitos casados ou em relações estáveis e com filhos, representam a maioria dos pacientes que descobriram ter HIV, já em evolução para a Aids(fase mais grave e avançada da infecção) em um hospital público de Porto Alegre.

É o que mostra um estudo que analisou prontuários de 407 pessoas que receberam o diagnóstico durante internações entre 2015 e 2024 no Hospital Conceição, na capital do Rio Grande do Sul. A pesquisa foi publicada no mês passado na revista científica Aids Research and Treatment.

Os homens heterossexuais, com média de idade de 42 anos, correspondiam a 49% dos pacientes. Entre eles, 84,7% estavam empregados, 59,5% eram casados ou tinham parceira fixa e 71,7% tinham filhos.