O subprocurador-geral da República Francisco Sanseverino votou nesta sexta-feira (24) contra a abertura de uma investigação para apurar a conduta do chefe do MPF (Ministério Público Federal), Paulo Gonet, pela condução das investigações envolvendo o Banco Master. Ele também defendeu a manuteção do procurador-geral à frente do caso.

Sanseverino é o relator do procedimento aberto no início de setembro pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal para apurar menções a Gonet em mensagens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O PGR não participa da sessão realizada na sede do órgão, em Brasília, mas já negou irregularidades.

O relator, que ainda lê sua manifestação, afirmou que não foram encontradas mensagens diretas entre Gonet e Vorcaro ou contato do PGR na lista telefônica do ex-banqueiro. Segundo o subprocurador, isso já enfraqueceria a tese de que existiria uma "amizade íntima" com o dono do Master.