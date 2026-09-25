A votação sobre o afastamento do procurador-geral da República, Paulo Gonet, dos processos relacionados ao Banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF) tem, até o momento, três votos contrários à medida no Conselho Superior do Ministério Público Federal (MPF).

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O relator do caso, subprocurador-geral Francisco Sanseverino, votou contra o afastamento e foi acompanhado pelos subprocuradores Janice Ascari e Celso Albuquerque e Silva.