A votação sobre o afastamento do procurador-geral da República, Paulo Gonet, dos processos relacionados ao Banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF) tem, até o momento, três votos contrários à medida no Conselho Superior do Ministério Público Federal (MPF).
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O relator do caso, subprocurador-geral Francisco Sanseverino, votou contra o afastamento e foi acompanhado pelos subprocuradores Janice Ascari e Celso Albuquerque e Silva.
Sanseverino também votou contra a abertura de uma investigação sobre Gonet por suposto envolvimento com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master. Segundo o relator, o relatório da Polícia Federal não apresenta provas de amizade entre os dois.
De acordo com Sanseverino, as mensagens encontradas no celular de Vorcaro mostram apenas menções ao nome de Gonet feitas por terceiros. Segundo ele, não há evidência de contato direto entre o procurador-geral e o ex-banqueiro nem do número de Gonet na lista de contatos de Vorcaro.
Janice Ascari acompanhou o relator sobre o afastamento, mas divergiu em relação ao arquivamento do pedido de investigação. Ela defendeu que um subprocurador seja designado para realizar uma apuração preliminar sobre os fatos apresentados contra Gonet.
A sessão analisa se o procurador-geral deveria ter se declarado suspeito nos processos relacionados ao Banco Master, devido à possível conexão com as partes e a eventuais benefícios recebidos.
Ainda faltam os votos de outros sete subprocuradores da República. Gonet não participa da sessão por presidir o Conselho Superior do MPF.
O caso envolve mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro, que apontaram uma possível proximidade entre o ex-banqueiro e o procurador-geral. Em sessão do STF em 15 de setembro, Gonet negou relacionamento com Vorcaro e afirmou que a única ligação entre os dois ocorreu por intermédio de um advogado e foi “brevíssima e banal”.
Posteriormente, a PF encontrou no celular de Vorcaro uma foto em que Gonet aparece ao lado do ex-banqueiro em um evento em Londres.
Com informações do SBT News.