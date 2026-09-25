Os trabalhadores dos Correios decidiram encerrar a greve após determinação do Tribunal Superior do Trabalho (TST) para o retorno às atividades nesta sexta-feira (25).
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Em assembleias realizadas após o julgamento, trabalhadores de São Paulo e da Paraíba aprovaram o fim da paralisação e foram orientados a retomar as atividades ainda na quinta-feira (24), a partir das 22h.
A greve começou em 10 de setembro, durante as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026/2027. O TST considerou a paralisação não abusiva e determinou reajuste salarial de 4,09%, retroativo a 1º de agosto, com reflexos em benefícios.
O tribunal também autorizou a compensação dos dias parados com mutirões aos finais de semana para reduzir o volume de encomendas e correspondências acumulado. Além disso, manteve 73 cláusulas do acordo coletivo.
O plano de saúde permanece como principal ponto de divergência. O TST informou que os Correios deixarão de ser a empresa mantenedora do benefício e oferecerão um subsídio empresarial para um novo modelo de assistência à saúde, cuja adesão será facultativa. Até a implementação, permanece o atual Plano Correios Saúde II.
O sindicato informou que aguarda a publicação do acórdão completo para analisar as regras sobre o plano de saúde.
Com informações do SBT News.