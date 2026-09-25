Os trabalhadores dos Correios decidiram encerrar a greve após determinação do Tribunal Superior do Trabalho (TST) para o retorno às atividades nesta sexta-feira (25).

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Em assembleias realizadas após o julgamento, trabalhadores de São Paulo e da Paraíba aprovaram o fim da paralisação e foram orientados a retomar as atividades ainda na quinta-feira (24), a partir das 22h.