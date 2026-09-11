Trabalhadores dos Correios aprovaram greve por tempo indeterminado em todas as 35 assembleias realizadas nessa quinta-feira (10). A paralisação começou às 22h, após a categoria rejeitar a proposta apresentada pela empresa durante as negociações do acordo coletivo.

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No Acre, a assembleia está prevista para esta sexta-feira (11). Nas demais bases, a decisão foi pela greve.