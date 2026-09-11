11 de setembro de 2026
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Greve dos funcionários dos Correios já está em vigor nesta 6ª

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/ Agência Brasil
No Acre, a assembleia está prevista para esta sexta-feira (11). Nas demais bases, a decisão foi pela greve.
No Acre, a assembleia está prevista para esta sexta-feira (11). Nas demais bases, a decisão foi pela greve.

Trabalhadores dos Correios aprovaram greve por tempo indeterminado em todas as 35 assembleias realizadas nessa quinta-feira (10). A paralisação começou às 22h, após a categoria rejeitar a proposta apresentada pela empresa durante as negociações do acordo coletivo.

Leia também: Caixa entra em greve nacional por tempo indeterminado nesta 5ª

No Acre, a assembleia está prevista para esta sexta-feira (11). Nas demais bases, a decisão foi pela greve.

Um dos principais pontos de divergência envolve o plano de saúde. A categoria é contra mudanças na responsabilidade dos Correios pelo custeio do benefício e afirma que a alteração pode afetar a assistência oferecida a empregados, aposentados e dependentes.

Os funcionários decidiram pela greve em meio à crise financeira enfrentada pela estatal. No primeiro semestre de 2026, os Correios acumularam prejuízo líquido de R$ 5,5 bilhões. No segundo trimestre, o resultado negativo foi de R$ 2,39 bilhões. A empresa também registra queda de receitas e está executando um plano de reestruturação, com medidas para reduzir despesas, reorganizar operações e ampliar receitas. 

Em agosto, os Correios informaram ter recorrido ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) para mediar as negociações do acordo coletivo. A empresa afirmou que buscava conciliar a recuperação financeira com a preservação dos direitos dos funcionários e a continuidade dos serviços.

Regiões que aderiram à greve

Confira a situação divulgada pela Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (FINDECT):

  1. SINTECT-AC (Acre) — Assembleia prevista para 11/09

  2. SINTECT-AL (Alagoas) — GREVE

  • SINTECT-AM (Amazonas) — GREVE

  • SINTECT-AP (Amapá) — GREVE

  • SINTECT-BA (Bahia) — GREVE

  • SINTECT-CAS — GREVE

  • SINTECT-CE (Ceará) — GREVE

  • SINTECT-DF (Distrito Federal) — GREVE

  • SINTECT-ES (Espírito Santo) — GREVE

  • SINTECT-GO (Goiás) — GREVE

  • SINTECT-JFA — GREVE

  • SINTECT-MG (Minas Gerais) — GREVE

  • SINTECT-MT (Mato Grosso) — GREVE

  • SINTECT-RO (Rondônia) — GREVE

  • SINCORT-PA (Pará) — GREVE

  • SINTECT-PB (Paraíba) — GREVE

  • SINTECT-PE (Pernambuco) — GREVE

  • SINTECT-PI (Piauí) — GREVE

  • SINTCOM-PR (Paraná) — GREVE

  • SINTECT-RN (Rio Grande do Norte) — GREVE

  • SINTECT-RR (Roraima) — GREVE

  • SINTECT-RPO — GREVE

  • SINTECT-RS (Rio Grande do Sul) — GREVE

  • SINTECT-SC (Santa Catarina) — GREVE

  • SINTECT-SE (Sergipe) — GREVE

  • SINTECT-SJO — GREVE

  • SINTECT-SMA — GREVE

  • SINTECT-TO (Tocantins) — GREVE

  • SINTECT-URA — GREVE

  • SINTECT-VP — GREVE

  • SINDECTEB (Bauru e região) — GREVE

  • SINTECT-MA (Maranhão) — GREVE

  • SINTECT-MS (Mato Grosso do Sul) — GREVE

  • SINTECT-RJ (Rio de Janeiro) — GREVE

  • SINTECT-Santos (Santos e região) — GREVE

  • SINTECT-SP (São Paulo) — GREVE

    • Segundo a FINDECT, todas as 35 assembleias realizadas até o fechamento aprovaram a paralisação. A decisão do Acre ficou para esta sexta-feira.

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