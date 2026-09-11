Trabalhadores dos Correios aprovaram greve por tempo indeterminado em todas as 35 assembleias realizadas nessa quinta-feira (10). A paralisação começou às 22h, após a categoria rejeitar a proposta apresentada pela empresa durante as negociações do acordo coletivo.
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No Acre, a assembleia está prevista para esta sexta-feira (11). Nas demais bases, a decisão foi pela greve.
Um dos principais pontos de divergência envolve o plano de saúde. A categoria é contra mudanças na responsabilidade dos Correios pelo custeio do benefício e afirma que a alteração pode afetar a assistência oferecida a empregados, aposentados e dependentes.
Os funcionários decidiram pela greve em meio à crise financeira enfrentada pela estatal. No primeiro semestre de 2026, os Correios acumularam prejuízo líquido de R$ 5,5 bilhões. No segundo trimestre, o resultado negativo foi de R$ 2,39 bilhões. A empresa também registra queda de receitas e está executando um plano de reestruturação, com medidas para reduzir despesas, reorganizar operações e ampliar receitas.
Em agosto, os Correios informaram ter recorrido ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) para mediar as negociações do acordo coletivo. A empresa afirmou que buscava conciliar a recuperação financeira com a preservação dos direitos dos funcionários e a continuidade dos serviços.
Regiões que aderiram à greve
Confira a situação divulgada pela Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (FINDECT):
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SINTECT-AC (Acre) — Assembleia prevista para 11/09
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SINTECT-AL (Alagoas) — GREVE
SINTECT-AM (Amazonas) — GREVE
SINTECT-AP (Amapá) — GREVE
SINTECT-BA (Bahia) — GREVE
SINTECT-CAS — GREVE
SINTECT-CE (Ceará) — GREVE
SINTECT-DF (Distrito Federal) — GREVE
SINTECT-ES (Espírito Santo) — GREVE
SINTECT-GO (Goiás) — GREVE
SINTECT-JFA — GREVE
SINTECT-MG (Minas Gerais) — GREVE
SINTECT-MT (Mato Grosso) — GREVE
SINTECT-RO (Rondônia) — GREVE
SINCORT-PA (Pará) — GREVE
SINTECT-PB (Paraíba) — GREVE
SINTECT-PE (Pernambuco) — GREVE
SINTECT-PI (Piauí) — GREVE
SINTCOM-PR (Paraná) — GREVE
SINTECT-RN (Rio Grande do Norte) — GREVE
SINTECT-RR (Roraima) — GREVE
SINTECT-RPO — GREVE
SINTECT-RS (Rio Grande do Sul) — GREVE
SINTECT-SC (Santa Catarina) — GREVE
SINTECT-SE (Sergipe) — GREVE
SINTECT-SJO — GREVE
SINTECT-SMA — GREVE
SINTECT-TO (Tocantins) — GREVE
SINTECT-URA — GREVE
SINTECT-VP — GREVE
SINDECTEB (Bauru e região) — GREVE
SINTECT-MA (Maranhão) — GREVE
SINTECT-MS (Mato Grosso do Sul) — GREVE
SINTECT-RJ (Rio de Janeiro) — GREVE
SINTECT-Santos (Santos e região) — GREVE
SINTECT-SP (São Paulo) — GREVE
Segundo a FINDECT, todas as 35 assembleias realizadas até o fechamento aprovaram a paralisação. A decisão do Acre ficou para esta sexta-feira.