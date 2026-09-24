A Polícia Federal vai investigar a atuação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) diante de uma denúncia apresentada pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) sobre operações do Banco Master. A determinação partiu do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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A denúncia foi encaminhada à CVM em fevereiro de 2022. Conforme relatório da Transparência Internacional Brasil citado por Dino, a autarquia recebeu informações sobre possíveis irregularidades envolvendo o Grupo Master e não adotou providências.