24 de setembro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
OMISSÃO

Dino manda PF investigar atuação da CVM no caso Master

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Gustavo Moreno/STF
Na decisão, Dino cita indícios de possíveis ilícitos relacionados à atuação de agentes públicos ligados à CVM.
Na decisão, Dino cita indícios de possíveis ilícitos relacionados à atuação de agentes públicos ligados à CVM.

A Polícia Federal vai investigar a atuação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) diante de uma denúncia apresentada pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) sobre operações do Banco Master. A determinação partiu do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia também: Durigan: Empresa ligada ao Dark Horse recebeu dinheiro do crime

A denúncia foi encaminhada à CVM em fevereiro de 2022. Conforme relatório da Transparência Internacional Brasil citado por Dino, a autarquia recebeu informações sobre possíveis irregularidades envolvendo o Grupo Master e não adotou providências.

O documento mencionava possível insuficiência financeira, inconsistências em demonstrações contábeis e suspeitas de manipulação de cotações de fundos abertos. Também foram apontadas a reavaliação de ativos deteriorados mantidos em fundos fechados e a utilização de recursos com cobertura do FGC na aquisição de ativos de baixa liquidez.

Para Dino, o conteúdo da comunicação do FGC não se limitava a possíveis falhas administrativas e incluía suspeitas de irregularidades contábeis.

A CVM tem 72 horas para informar as providências adotadas no caso. A Polícia Federal tem prazo de 60 dias para concluir o relatório das diligências.

Na decisão, Dino também cita indícios de possíveis ilícitos relacionados à atuação de agentes públicos ligados à CVM e à influência de autoridades de alto escalão em processos decisórios da autarquia.

Com informações do SBT News.

Comentários

Comentários