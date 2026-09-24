O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (24) que a Entre Investimentos, empresa apontada pela Polícia Federal como intermediária de repasses ligados ao filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), recebeu dinheiro do crime organizado. Ele deu a declaração em coletiva de imprensa em Brasília (DF), ao avaliar a terceira fase da Operação Carbono Oculto.

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Segundo Durigan, o Grupo Entre recebeu recursos do Banco Master e do crime organizado, que foram utilizados para ocultar patrimônio, lavar dinheiro e corromper. O ministro também afirmou que as autoridades ainda precisam identificar a origem dos recursos destinados ao filme.